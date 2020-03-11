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    HaberlerEge Haberleri ‘Virüs yer seçmez’
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    11.03.2020 - 00:01 |

    ‘Virüs yer seçmez’

    ‘Virüs yer seçmez’

    Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Nuri Bilgin Konferans Salonu’nda, ‘Coronavirüs-Doğru Bilinen Yanlışlar’ konferansı düzenlendi. Ege Üniversitesi Temel Bilimler Topluluğu tarafından düzenlenen konferansta konuşmacı olarak Ege Yardım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ramazan İnci yer aldı. Konferansa EÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konuşmasına koronavirüsü ilk kez bulan ve dünya üzerinde buna ilk kez dikkat çeken Dr. Li Wenliang’ı anarak başlayan Prof. Dr. İnci, “Dünyada bunun gibi vakalar pek sık görülmese de sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden doktorlarımız var. Virüs, bakteri yer seçmez, kişi seçmez, yakalanırsınız” dedi. Yakın temas aralığının korunması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ramazan İnci, “Karşı karşıya geldiğimiz, hasta olduğundan şüphelenmediğimiz biriyle böyle zamanlarda el sıkışmak, öpüşmek gibi eylemlerden uzak durmalıyız. Buna en çok dikkat etmesi gereken sınıf; yaşlılar, sigara içenler ve erkekler. Ek olarak alt solunum yolu hastalıkları da virüsler için bir hedeftir. Türkiye, böyle bir sağlık sorununa karşı hazırlıklı” diye konuştu.

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