Virüse fırsat vermeyin!

İzmir, Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak’ta, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezleri boş kaldı. İzmir’in en işlek noktalarından; Konak Meydanı, Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Gündoğdu Meydanı, Kordon, Alsancak Gar ve Karşıyaka’da, vatandaşın kısıtlamaya büyük oranda uyduğu gözlendi. Öte yandan, polis ekiplerinin denetimlerinde toplamda 810 idari, 1 de adli işlem yapıldı. 2 milyon 369 bin 872 lira ceza kesildi.

Kısıtlamanın olmadığı gündüz saatlerinde ise güzel havanın etkisiyle sahil ve ormanlık alanlar doldu. Bazı vatandaşlar oltalarını alıp balık avladı, bazıları da kamp sandalyelerine oturup sohbet etmeyi tercih etti. Sahilde oturmanın yasak olduğunu bilmeyenler ve kısa süreli dinlendiklerini söyleyenler ekiplerce uyarıldı.

Denizli kent merkezinde de kısıtlama saatlerinde insan ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye geriledi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler ile Bayramyeri meydanları sessizliğe büründü. 3 kişiye ise , toplamda 9 bin 450 lira cezai işlem uygulandı.

Manisa’da Mimar Sinan Bulvarı başta olmak üzere, Mustafa Kemal Paşa, 8 Eylül, İzmir, Cumhuriyet ve Kumludere gibi yoğun caddelerde sakinlik gözlendi. Aydın’da cadde ve sokakların boş olduğu görüldü. Kentin en işlek noktalarından Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Kent Meydanı başta olmak üzere birçok yerde denetim yapıldı. Uşak’ta İsmet Paşa Caddesi, Atapark gibi alanlar kısıtlama uygulamasıyla boş kaldı.

Balıkesir’de karantina

Balıkesir’de ise Edremit’in Ortaoba, Bostancı ve Yolören mahalleleri ile Dursunbey’e bağlı Karamanlar Mahallesi, vakalar ve temaslı kişilerin artması üzerine önceki gün karantinaya alındı.