Virüse karşı 10 milyon lira

Video konferans yönetimiyle basın mensuplarıyla toplantı yapan Yılmaz, “Salgınla ilgili olarak tasarrufa gitmedik. Hükümetin bize gönderdiği bir para var. Valiliklere paralar geldi. Kent genelinde bulaşmayı önleyici çalışmalarımız sürüyor. Virüsten korunmanın yolu belli; kendi öz bakımımıza dikkat edip kişisel mesafemizi korumak” dedi. 2 milyonun üzerinde de maske dağıttıklarını belirten Yücel, şöyle konuştu:

BAKOM görevde

“Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi (BAKOM) geride bıraktığımız hafta sonu sokağa çıkma yasağının getirilmesiyle 20 ilçede gece gündüz çalıştı. 444 40 10 numaralı Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ne gelen talepler doğrultusunda vatandaşn ihtiyaçlarını evlerine ulaştırdı. BAKOM’da 125 ekip toplamda 250 personel koronavirüs ile etkin mücadelesini sürdürüyor”

Dört ek sefer

Öte yandan Yılmaz’ın talimatıyla Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş., sağlık çalışanları için özel ek seferler koydu. İstasyon-Plevne ve Şehir Hastanesi güzergahında çalışan 46 GB numaralı hatta, 20.00-21.00-22.00-23.00 olmak üzere dört yeni sefer ilave edildi.