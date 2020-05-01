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    01.05.2020 - 00:04 |

    Virüse karşı çalışma kurulu

    Virüse karşı çalışma kurulu

    İZTO Başkanı Özgener, koronavirüs salgını dolayısıyla sektörlerin aldığı hasarların belirlenmesi ve KOBİ’ler başta olmak üzere hızlı bir iyileşmenin sağlanabilmesi amacıyla bir çalışma kurulu oluşturacaklarını ifade etti.

    İzmir Ticaret Odası mart ve nisan ayları meclis toplantısı, Kovid-19 salgını nedeniyle online olarak yapıldı. Meclisin açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, salgının yarattığı tahribatı en aza indirmek amacıyla ‘Stratejik Kriz Yönetimi Koordinasyon Kurulu’ oluşturmayı planladıklarını ifade etti. Özgener, “Odamızın önerisiyle, kriz sonrası sürecin yönetilmesi, sektörlerin aldığı hasarın belirlenmesi ve KOBİ’ler başta olmak üzere hızlı iyileşme için alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla bir Çalışma Kurulu oluşturulması planlandı. Bu Kurul’da, ticaret hayatımızı, özellikle bu süreçte kolaylaştıracak faaliyetleri birlikte planlayıp hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

    İZKA’dan destek

    İZTO tarafından yürütülecek bu çalışmayı, Vali Erol Ayyıldız’ın talimatıyla İZKA’nın da destekleyeceği açıklandı. Ege Turizm Projesi Çeşme etabıyla ilgili Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın katılımıyla videokonferans yaptıklarını belirten Özgener, Ege Turizm Planı çalışmalarını sürdürecek bir Çalışma Komitesi kurulmasını kararlaştırdıklarını kaydetti. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile de hayvancılık ve tarım sektörünün temsilcilerini geçtiğimiz hafta videokonferansla buluşturduklarını hatırlatan Özgener, üyelerin talep ve sorunlarını bir dosya halinde ilettiklerini ifade etti. Salgın nedeniyle yaşanan ekonomik durgunluk döneminde üyelerin beklediği TOBB Nefes Kredisi’nin, 27 Nisan itibariyle Denizbank aracılığıyla hayata geçtiğini belirten Özgener, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na sürecin başından itibaren üyelerin her türlü sorununa gösterdiği ilgi için teşekkür etti.

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