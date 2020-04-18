Virüse karşı jeneratör!

Kullanımın yoğun olduğu alanlara ozon jeneratörleri yerleştirildi. Jeneratörler, ilk etapta asansör girişleri ile daha yoğun çalışılan birimlere kuruldu.

Havayı temizliyor

Öğle aralarında ve mesai saati bitiminden sonra çalıştırılan ozon jeneratörleriyle hem personelin doğrudan ozon gazına maruz kalması engelleniyor hem de mevcut ortamdaki havanın temizlenerek bakteri ve virüslerin etkisiz hale getirilmesi sağlanıyor. Başkan Gümrükçü, “Emekçilerimizin sağlığını korumak adına tedbirlerimizi artırıyoruz. Günlük olarak yapılan ateş ölçme ve dezenfekte işlemleri ile birimlere kurduğumuz ultraviyole ışık sisteminden sonra, son olarak ozon jeneratörü teknolojisini idari binamızda kullanmaya başladık. Doğru kullanıldığında bağışıklık sistemi ve kan dolaşımına olumlu etkileri kanıtlanmış bu uygulamayla hem havadaki bakteri, mantar ve virüs gibi canlıları etkisiz hale getirecek hem de havayı günlük olarak temizleyerek sağlıklı çalışma ortamları oluşturmuş olacağız” dedi.