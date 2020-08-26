Virüsle mücadele ekibine teşekkür

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, hastanenin Kovid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirdiği günden bu yana 50 bini aşkın test yapıldığını belirtti. Budak, testlerin yapıldığı EÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı çatısı altındaki Moleküler Viroloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti. Ziyarette, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı aynı zamanda Kovid Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Rüçhan Sertöz çalışmalar hakkında bilgi verdi. EÜ olarak salgınla mücadelede ilk günden itibaren kararlı adımlar attıklarını kaydeden Budak, şunları söyledi:

‘Yüksek performans’

“Sağlık Bakanlığı tarafından A Plus hastane seçilen üniversite hastanemiz pandemi sürecinde de yüksek bir performansla görevini yerine getiriyor. Gerek kitlerin sağlanması gerekse laboratuvarımızın yetkinlik alması sürecinde bakanlıktan ciddi destekler aldık. Devletimiz her zaman yanımızda oldu. Herhangi bir kampanyaya gerek duymadan bu hizmetimizi sürdürüyoruz.

Yalnızca hastane olarak değil, mühendislik ve ziraat fakültelerimiz, meslek yüksekokullarımız, Tekstil Uygulama ve Araştırma Merkezimize kadar bütün birimlerimiz elbirliği içinde hastanedeki çalışanlarımızın yanlarında oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yılmadan usanmadan gece gündüz demeden bu zorlukların üstesinden geleceğiz.”