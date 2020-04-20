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    20.04.2020 - 00:03 |

    Virüsle mücadele timi

    Kuşadası’nda 34 gündür devam eden Kovid-19 salgın hastalığı mücadelesinde belediye hizmetleri kesintisiz olarak devam ediyor.

    Virüsle mücadele timi

    Salgın hastalıkla mücadelede en önemli unsurlardan biri olan temizlik çalışmaları kapsamında TİM ekipleri her gün şehrin farklı noktalarında dezenfektasyon ve ilaçlama işlemi yapıyor. Vatandaşların yoğunlukla kullandıkları toplu taşıma durakları, halk pazarı kurulan alanlar ile genel olarak ana cadde ve ara sokaklarda sürdürülen çalışmalara Aydın Büyükşehir Belediyesi TİM ekipleri de destek veriyor. Salgının Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren temizlik ve ilaçlama çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Başkan Ömer Günel, “Belediyecilik fedakarlık ister. Herkesin evde kalması gereken bu dönemde bizler halkımızın sağlığı için çalışmak zorundayız. Sokağa çıkma yasağının olduğu bu iki günü yoğun bir dezenfektasyon mesaisi ile değerlendirdik. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun şehrimize verdiği önemi bugün bir kez daha görmüş olduk. Koronavirüsle mücadelemiz bu işbirliğiyle daha kuvvetli olarak devam edecek. Güzel günleri birlikte karşılayacağız” dedi.

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