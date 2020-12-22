Virüsle mücadelede babası yenik düştü

Muğla’da babasını kaybettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığından annesi ve kendisi kurtulan Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Yüksek ateş şikayetiyle Fethiye Devlet Hastanesi’ne başvuran Yiğit’in Kovid-19 testi pozitif çıktı. Genel durumu iyi olduğu için evinde izole edilerek tedavisine başlanan Yiğit, Sağlık Bakanlığı’nca verilen ilaçları kullandı, 10 günde zorlu süreci atlattı. Hastalığı yendiğine sevinen Yiğit’in anne ve babasının Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Hastalığı ağır geçiren baba Yusuf Yiğit (71), tedaviye rağmen hayatını kaybetti, eşi hastalığı atlattı. Hastalığı sürecinde yaşadıklarını anlatan Yiğit, “Yaptığım sporun etkisi ve vücut direncim sayesinde hastalığı kolay atlatmış olabilirim. Herkes aynı hafiflikte hastalığı yaşamıyor. İnanılmaz sinsi bir hastalık” diye konuştu.