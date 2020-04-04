Virüsle mücadeleyi yurtdışına anlattı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı tarafından koronavirüs gündemiyle yapılan video konferansta Sağlıklı Kentler Birliği adına Türkiye’yi temsilen konuştu, alınan önlemleri ve Türkiye’nin virüsle mücadelesini anlattı.

Yılmaz, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı tarafından virüsle ilgili süreçlerin ele alındığı konferansta “Türkiye’de önlemler alındı” dedi.