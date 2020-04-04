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    HaberlerEge Haberleri Virüsle mücadeleyi yurtdışına anlattı
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    04.04.2020 - 00:01 |

    Virüsle mücadeleyi yurtdışına anlattı

    Virüsle mücadeleyi yurtdışına anlattı

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı tarafından koronavirüs gündemiyle yapılan video konferansta Sağlıklı Kentler Birliği adına Türkiye’yi temsilen konuştu, alınan önlemleri ve Türkiye’nin virüsle mücadelesini anlattı.

    Yılmaz, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı tarafından virüsle ilgili süreçlerin ele alındığı konferansta “Türkiye’de önlemler alındı” dedi.

    MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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    Cüneyt Özdemir'in Şeyma Subaşı'na verdiği cevap olay yarattıSosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Subaşı'nın İbiza daveti üzerine Özdemir, "Ben İbiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'de felandın sanırım" dedi.
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