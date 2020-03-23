‘Virüsü biz yayıyoruz’

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve İzmir Ticaret Odası (İZTO), koronavirüsten korunma yollarını anlatmak ve hastalıkla ilgili bilinci artırmak amacıyla ortak canlı yayın yaptı. “Covid-19 Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı” programının konuğu İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu ve izleyicilerin yönelttiği soruları yanıtladı, önerilerde bulundu.

Koronavirüsün yüzeyde 72 saate kadar bulaşıcı olarak kalabildiğini ifade eden Prof. Dr. Abacıoğlu, hijyen kurallarına uymanın en etkili koruyucu olduğunu dle getirdi.

‘Zaman kazandıralım’

Virüsün, hasta kişilerin öksürmesi ile etrafa saçılan damlacıkların solunum yoluyla alınması ve bu damlacıklar ile kirlenen eşyalara dokunduktan sonra ellerin ağız ya da buruna götürülmesi ile bulaştığını belirten Prof. Dr. Abacıoğlu, “Kapalı mekanlardaki yüzeyler sık sık dezenfekte edilmeli ve havalandırılmalı. Ellerin dokunduğu kapı kolları gibi yüzeyler sıklıkla temizlenmeli. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durulmalı. Unutmayalım ki virüsü, bizler yayıyoruz. İlaç ve aşı için çok sayıda çalışma yapılıyor. Tıp dünyasına zaman kazandırmak için salgının hızını düşürmek zorundayız” diye konuştu.