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    28.12.2020 - 00:03 | | KADİR ÖZEN DHA

    Virüsü ciddiye alın bize yardımcı olun

    Virüsü ciddiye alın bize yardımcı olun

    İZMİR’de görevli acil tıp teknisyeni Buse Varol (26), koranavirüsü yendi. Salgını önemsemeyenleri eleştiren Varol, “Vakaya gidiyoruz maskesiz karşılıyorlar bizi. Maske takın diyerek uyarıyoruz ancak dinlemiyorlar. ‘Bizde virüs yok’ ya da ‘Koronavirüse inanmıyoruz’ diyorlar. Bizde nasıl böyle düşünebildiklerine inanamıyoruz. Bu kadar insan boşuna mı ölüyor. Bu kadar sağlık personeli evlerinde kalma imkanı varken kalmadı. Bize yardımcı olun, bu işi beraber çözelim” dedi.

    Nöbetten eve gittiğinde eşi ve çocuğundan uzak durduğunu anlatan Varol, “Çocuğum ‘Anne beni sevmiyor musun?’ dedi. Çocuğumun bunu düşünmesi benim için çok yıpratıcı bir durumdu. Virüsü kapmış olmama rağmen güvenemiyorum. Çift maske kullanıyorum. Çocuğumun ve eşimin hasta olmasını istemem” ifadelerini kullandı.

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