BİST1.1070.00EURO8.910.27USD7.490.08ALTIN471.581.14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Virüsü temizleyen paket
    ABONE OL
    15.09.2020 - 07:00 |

    Virüsü temizleyen paket

    Buca Belediyesi, koronavirüs sürecinde evlerdeki hijyen koşullarının sağlanmasına destek olabilmek için 5 bin aileye temizlik paketi dağıttı.

    Virüsü temizleyen paket

    Buca Belediyesi, koronavirüs sürecinde evlerdeki hijyen koşullarının sağlanmasına destek olabilmek için 5 bin aileye temizlik paketi dağıttı.
    Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen çalışma kapsamında, vatandaşların evlerindeki hijyen şartlarını koruyabilmesi için temizlik paketleri hazırlandı. Paketlerde, özellikle pandemi sürecinde piyasa fiyatlarında önemli artış gözlenen el sabunu, çamaşır suyu, çamaşır ve bulaşık deterjanları gibi çok sayıda temizlik ürünleri yer aldı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş’ta ağaç tartışması

    Beşiktaş’ta ağaç tartışması

    Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

    Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    Suriye’de hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

    Suriye’de hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

    Sıradaki Haber