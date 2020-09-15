Virüsü temizleyen paket

Buca Belediyesi, koronavirüs sürecinde evlerdeki hijyen koşullarının sağlanmasına destek olabilmek için 5 bin aileye temizlik paketi dağıttı.

Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen çalışma kapsamında, vatandaşların evlerindeki hijyen şartlarını koruyabilmesi için temizlik paketleri hazırlandı. Paketlerde, özellikle pandemi sürecinde piyasa fiyatlarında önemli artış gözlenen el sabunu, çamaşır suyu, çamaşır ve bulaşık deterjanları gibi çok sayıda temizlik ürünleri yer aldı.