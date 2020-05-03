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    03.05.2020 - 00:04 |

    Virüsü yenen aile

    Virüsü yenen aile

    İZMİR’in Bornova ilçesinde yaşayan Güler Ailesi koronavirüse yakalandı. Baba Talat Güler’in, yaklaşık 20 gün önce yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle Bornova Türkan Özilhan Hastanesi Acil Servisi’ne gitmesiyle başlayan süreçte, eşi Aylin Güler’e, çiftle aynı evde yaşayan Aylin Güler’in annesi Şadiye Akgün ve babası Muhsin Akgün’ün testi de pozitif çıktı. Aile büyüklerinin tedavisi sürerken, Güler çiftinin 19 aylık oğulları Ozan’a yapılan test pozitif çıktı. 14 yaşındaki ağabey Tuna Güler’in testi ise negatif çıktı.

    Tedavilerinin ardından Aylin Güler, bebeği ve anne-babası ile sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Talat Güler’in tedavisi ise devam ediyor.  l MELİS KARAKUZULU DHA

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