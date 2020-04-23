23.04.2020 - 00:03 |
Virüsün ilacı Ar-Ge
Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile koronavirüs salgınında özveriyle görev başında olmaya devam eden bilim insanlarına seslendi.
Süreçte, “Araştırma Üniversitesi” olmanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha anladıklarını söyleyen Budak, “Karantina altında olduğumuz bu günleri, insanlık için Ar-Ge başta olmak üzere bilimsel projeler geliştirmeye ayırarak avantaja çevirebiliriz. Bölgemizin en köklü ve en donanımlı üniversitesi olarak bünyemizde yer alan ARGEFAR’DA yürütülen DNA aşısı çalışmalarında yer almaktan onur duyuyoruz. Destek veren öğretim üyelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
BAE'den getirilen Türk vatandaşları öğrenci yurduna yerleştirildiBirleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) uçakla İstanbul'a getirilen 353 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Bolu'daki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.