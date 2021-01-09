Vitamin desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin üretim gücünü artırmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmak için mandalina satın aldı. Tonlarca mandalina paketler haline getirildi. Özellikle kış aylarında bağışıklığı güçlendirmek ve hastalıklara karşı direnci arttırmak için uzmanlar tarafından önerilen C vitamini değeri yüksek meyvelerden biri olan mandalina, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edilecek.