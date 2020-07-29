Viven’in gururu

Evak İnşaat ve Emiroğlu Group ortaklığıyla kurulan Viven İnşaat’ın Bornova’da yapımını sürdürdüğü Viven Tower’ın satış başarısı bir yemekle kutlandı. Viven İnşaat ailesi, İzmir’deki ilk projeleri olan ve toplam 241 daire bulunan Viven Tower projesinin yarısının satışını kısa süre içinde gerçekleştirmenin gururunu yaşadı. Yönetim Kurulu üyeleri Emrullah Yolçi ve Alim Emiroğlu’nun ev sahipliğindeki gecede, tüm çalışanlar keyifli saatler geçirdi.

Her konuta teras

Yolçi, “Binlerce yaşamda biz varız, milyonlarca yaşamda da olacağız. Bu projenin yapımında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve çözüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Yıl sonuna kadar İzmir, Kuşadası ve Çeşme’de yeni konut projelerinin de lansmanını yapacaklarını kaydeden Yolçi, mimari tasarım ve konforu buluşturan yaşam alanlarına imza atmak istediklerini sözlerine ekledi. Emiroğlu da, Viven Tower’ın konumu ve her konutta bulunan geniş teraslarıyla Ege Denizi’ne panaromik bir görüş sağladığını ifade etti.