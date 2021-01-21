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    HaberlerEge Haberleri Volkanik jeopark karla başka güzel
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    21.01.2021 - 00:02 |

    Volkanik jeopark karla başka güzel

    Antik çağ coğrafyacısı Strabon’un “Yanık Ülke” olarak tanımladığı Manisa’daki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Yükseklikleri 20 ila 160 metre arasında değişen volkan konileri, koyu renkli bazalt kayalar ve kızılçam ağaçları, beyaz örtüyle bütünleşti. Jeopark, karlı manzarasıyla da fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

    Volkanik jeopark karla başka güzel

    Ege’nin en yüksek rakımlı ilçelerinden olan Manisa Demirci’de de, kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı. Güneşin çıkmasıyla 1550 rakımlı Demirci Dağı’ndaki Türkmen Tepe ve Sığırova mevkilerinde “kartpostallık manzaralar” oluştu.

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