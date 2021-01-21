Volkanik jeopark karla başka güzel

Ege’nin en yüksek rakımlı ilçelerinden olan Manisa Demirci’de de, kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı. Güneşin çıkmasıyla 1550 rakımlı Demirci Dağı’ndaki Türkmen Tepe ve Sığırova mevkilerinde “kartpostallık manzaralar” oluştu.