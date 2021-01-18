18.01.2021 - 00:02 |
Vücudu, magnezyum ile desteklemek önemli
Magnezyumun sağlığımız üzerindeki etkileri her geçen gün biraz daha anlaşılıyor. Fonksiyonel Tıp Doktoru Prof.Dr.Deniz Özzeybek “Vücudumuzu makineye benzetirsek, magnezyum bu makinenin çarklarını yağlayarak çalışmasını kolaylaştırıyor. Kalp yetmezliği, inme, tip 2 diyabet ve ölüm riskini azaltıyor. Sigara ve alkol kullanımı, stres, kortizon ve kalsiyum kullanımı, mide koruyucu ilaçlar, idrar söktürücü içeren tansiyon ilaçları ve kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar magnezyum eksikliğine yol açıyor”dedi.
Özellikle badem, yulaf, avokado, muz gibi gıdaların magnezyum açısından zengin olduğuna değinen Özzeybek, şöyle konuştu:
Takviye şart
“Bu gıdalar tek başına vücudumuzun magnezyum ihtiyacını karşılamaya yetmiyor. Çünkü meyve ve sebzelerin besleyiciliği, tarımda kullanılan kimyasallar nedeniyle 50 yılda ciddi oranda azaldı. Mutlaka dışarıdan takviye edilmeli. Yıllar içinde artan kronik hastalıkların altında da vitamin ve mineral eksikliklerin çok önemli bir payı var. Kısacası dengeli beslenmek yetmez, vücudumuzun eksiklerini yerine koymalıyız.”