Vücudu, magnezyum ile desteklemek önemli

Özellikle badem, yulaf, avokado, muz gibi gıdaların magnezyum açısından zengin olduğuna değinen Özzeybek, şöyle konuştu:



Takviye şart



“Bu gıdalar tek başına vücudumuzun magnezyum ihtiyacını karşılamaya yetmiyor. Çünkü meyve ve sebzelerin besleyiciliği, tarımda kullanılan kimyasallar nedeniyle 50 yılda ciddi oranda azaldı. Mutlaka dışarıdan takviye edilmeli. Yıllar içinde artan kronik hastalıkların altında da vitamin ve mineral eksikliklerin çok önemli bir payı var. Kısacası dengeli beslenmek yetmez, vücudumuzun eksiklerini yerine koymalıyız.”