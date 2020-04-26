Vural takımı çağırdı

Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği’nin telekonferans toplantısı sonucu liglerin 12-14 Haziran hafta sonu yeniden başlaması öngörülürken 1. Lig için verilecek kararı bekleyen Akigo’da mayıs ayı içinde sahaya inecek. Teknik Direktör Yılmaz Vural, “Farklı şehirlerdeki futbolcularımızı Akhisar’a davet ettik. Büyükşehirler arası seyahat valilik iznine bağlı olduğu için izin alma süreçleri olacak. Futbolcularımız toplandığında antrenmanlara yeniden başlayacağız” diye konuştu