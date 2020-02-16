Vural’ın aslanları lideri devirdi

TFF 1. Lig’in 22. hafta karşılaşmasında Antakya Atatürk Stadyumu’nda lider Hatayspor’a konuk olan Akhisarspor, bu sezon evinde en son 4 Kasım 2018’de kaybeden rakibini 3-2 mağlup ederek 7 hafta sonra 3 puan aldı. Akhisarspor, galibiyet hasretine lideri 3-2’lik skorla devirerek son verdi. 7. dakikada yediği golle 1-0 geriye düşen Akhisar, 10. dakikada Onur Ayık’la skoru eşitledi. 42. dakikada Erhan Çelik’in golü ile öne geçen yeşil siyahlılar, 44. dakikada Elmar Bjarnason’un golüyle skoru 3-1’e getirdi. 78. dakikada Hatay’ın golüne engel olamayan Akigo 3-2’lik skoru koruyarak sahadan galip ayrılan Akigo, puanını 32’ye çıkardı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulanan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, “Akhisar için lig asıl şimdi başlıyor. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Bizi izlemeye devam edin” dedi.