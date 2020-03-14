14.03.2020 - 00:00 |
Vurallı Akigo, gol yağdırıyor
TFF 1. Lig’de 6 maç üst üste gol dahi atamayan Akhisar, Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı son 7 maçta 15 kez fileleri sarsmayı başardı.
Vural döneminde ilk maçta Altınordu karşısında suskun kalan Akhisar, ardından rakip filelere gol oldu yağdı. Akhisarspor, son 7 maçta yalnız 2-0 kaybettiği Fatih Karagümrük maçında gol atamadı. Bu periyotta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle direkt Süper Lig yarışına yeniden ortak olan Akhisarspor’da Erhan ve Onur 4’er, Cikalleshi ve Bjarnason 3’er, Ergin ise 1 gol attı.
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