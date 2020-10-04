‘Vurdumduymazlık moralimizi bozuyor’

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) Yoğun Bakım Ünitesi’nde görev yapan doktorlar, koronavirüsle mücadele sırasında tanık oldukları olayları anlattı. Kovid-19 tanısı konulan hastaları iyileştirmek için yoğun çaba sarf eden doktorlar, acı anıları unutamadığını söyledi. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Hülya Sungurtekin, ilk başlarda dramatik tablolarla karşılacaklarını tahmin etmediklerini belirtti, ilk hastası olan genç çiftin neredeyse ölüme çelme taktığını kaydetti.



‘Hastalar yalvarıyor’



Sungurtekin, “Yoğun bakımda gelişen tüm tabloları bir hastamızda gördük. Yoğun bakımda bir ekip olarak ölüm kalım savaşını kazanmak için mücadele verdik. İnsanın meslektaşını solunum yetmezliği çekerken görmesi çok acı. 2 saat önce sizinle konuşan hasta, 2 saat sonra ‘Beni ne olur uyutun, makineye bağlayın’ diye yalvarıyor. Nefes alamama duygusu insanı yaşarken öldürüyor” dedi. İnsanların tedbirsiz olduğuna dikkat çeken Sungurtekin, “Bu hastalığın en çarpıcı yönü solunum açlığı. Bunu idrak eden ya da yoğun bakımda nefessiz kalanları görenlerin maskeyi yüzüne yapıştıracağına inanıyorum” diye konuştu.



‘Çocuklarda da var’



Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Sarı da, salgın dönemini hiç unutamayacağını ifade etti, “Nasıl bir hastalıkla mücadele edeceğimizi bilmiyorduk. Ekibimde bebeğini emzirmesine rağmen hastaları iyileştirmek için en ön safta çalışanlar vardı. Bir sağlıkçı arkadaşımızın annesi, kızının eline kına yakıp göndermişti sanki kızı savaşa gidercesine. Bizler bu şekilde çalışırken insanların vurdumduymazlığı moralimizi bozuyor” dedi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Gürbüz Akçay ise, koronavirüsün çocuklara bulaşmadığı gibi bir durumun olmadığını dile getirdi.