02.02.2020 - 00:01 |
Washington’dan İzmir’e destek
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Washington’da Dünya Bankası ve IFC yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda, İzmir’in ‘dünya kenti’ olabilmesi için yapılacak proje ve destekler konuşuldu. Etkinlik olumlu geçti.
WASHİNGTON Büyükelçisi Serdar Kılıç’ı da ziyaret eden Soyer, büyükelçiden, IFC ve Dünya Bankası ile yaptılan görüşmelerin ve işlemlerin takipçisi olacağı sözünü aldığını belirtti, “Desteği için minnettarım” dedi.
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın ettiAntalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.