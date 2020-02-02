Washington’dan İzmir’e destek

WASHİNGTON Büyükelçisi Serdar Kılıç’ı da ziyaret eden Soyer, büyükelçiden, IFC ve Dünya Bankası ile yaptılan görüşmelerin ve işlemlerin takipçisi olacağı sözünü aldığını belirtti, “Desteği için minnettarım” dedi.