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    HaberlerEge Haberleri Wings For Life virüs engeline takıldı
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    15.03.2020 - 00:00 |

    Wings For Life virüs engeline takıldı

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle tüm ülkelerde ulusal ve uluslararası birçok lig ve şampiyona durdurulup devam eden spor organizasyonları için de seyircisiz oynama kararları verilirken İzmir’deki iki büyük koşu etkinliği de salgından etkilendi.

    Wings For Life virüs engeline takıldı

    Dünya çapında 13 ülkeyle eş zamanlı olarak 4 yıldır İzmir’in ev sahipliğinde düzenlenen Wings For Life World Run’ın 3 Mayıs’ta yapılması planlanan bu yılki koşusu iptal edildi. İzmir’de bu yıl ilk kez 12 Nisan’da yapılması planlanan uluslararası çaptaki Maraton İzmir ise 4 Ekim’e alındı.

    Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.
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