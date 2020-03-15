Wings For Life virüs engeline takıldı

Dünya çapında 13 ülkeyle eş zamanlı olarak 4 yıldır İzmir’in ev sahipliğinde düzenlenen Wings For Life World Run’ın 3 Mayıs’ta yapılması planlanan bu yılki koşusu iptal edildi. İzmir’de bu yıl ilk kez 12 Nisan’da yapılması planlanan uluslararası çaptaki Maraton İzmir ise 4 Ekim’e alındı.