‘Ya mekânları açın ya da destek verin’

İzmir Seyyar Esnaflar Meclisi ve İzmir Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Evren Laçin, cumartesi günü Buca’da bir müzisyenin daha ekonomik zorluklar nedeniyle intihar ettiğini söyledi. Laçin, son iki ayda iki müzisyenin maddi sorunlar nedeniyle intihar ettiğini vurguladı, acil önlem alınması gerektiğini kaydetti. Laçin, “İzmirli müzisyen arkadaşımız Erdem Topuz, 11 aydır bir yandan işsizlikle bir yandan pandemiyle mücadelesini sürdürdü. Borçlarını ödeyemediği, 2 çocuğunun geçimini sağlayamadığı için yaşamını sonlandırdı. Birkaç bin liralık borcunu ödeyememenin utancını tüm zenginlere ve suskun kalanlara bıraktı” dedi.

Hükümete seslendi

Türkiye’nin güvencesiz çalışanları olarak müzisyenleri, seyyar satıcıları, işportacıları, ayakkabı boyacıları, hamalları ile 6 milyon esnaf adına bu gidişe ‘dur’ dediklerini ifade eden Laçin, “Komşumuz açlıktan intihar edecek noktaya gelmişken bizler üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiremediğimiz için tüm insanlıkla bu utancı paylaşıyoruz” diye konuştu. Hükümete çağrıda bulunan Evren Laçin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Valilerimiz, belediye başkanlarımız ve siyasetçilerimiz bir an önce gerçekleri görmeli tedbir almalı ki; dünyanın 20’nci büyük ekonomisi olan bu ülkede bakkalımız, seyyar esnafımız, müzisyenimiz, sanatçımız intihar etmesin. Bırakın, toplumumuzun yaşam kaynağı olan esnafımız yaşasın. Biran önce eğlence mekanları pandemi kuralları çerçevesinde hizmet vermeye başlasın. Eğer yasaklar sürecekse de sanatçımıza, seyyar esnafımıza daha fazla maddi destek sağlansın.”