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    HaberlerEge Haberleri Yaban dostlarına sahip çıkıyorlar
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    02.02.2020 - 00:01 |

    Yaban dostlarına sahip çıkıyorlar

    Yaban dostlarına sahip çıkıyorlar

    Sokak hayvanlarının yanısıra vahşi doğaya da şefkat elini uzatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, nesli Türkiye ölçeğinde büyük tehlike altında bulunan yaralı kızıl akbaba ile şahini tedavi ediyor.

    Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın ettiAntalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.
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    Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.
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