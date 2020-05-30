Yabancılar Göz Göz'ü üzdü

Sözleşmeleri sona erecek 15 oyuncuyla görüşmelere başlayan sarı kırmızılılarda, yabancı futbolcuların ücretlerinde indirime gitmeyeceği vurgulandı. Özellikle Beto, Napoleoni, Titi ve Castro’yu takımda tutmak isteyen kurmaylar, oyunculardan gelen, “Fedakârlık yapamayız” cevabıyla sarsıldı. Başkan Mehmet Sepil’in bu 4 isimle kıran kırana pazarlık yaptığı bildirildi. Gelirleri düşen yönetimin bütçeyi zorlamak istemediği ve fedakârlığa yanaşmayan futbolcularla yol ayrımına gelebileceği de ileri sürüldü.