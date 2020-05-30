30.05.2020 - 00:00 |
Yabancılar Göz Göz'ü üzdü
TFF’nin açıkladığı yeni fikstüre göre, salgın sonrası ilk maçını 12 Haziran Cuma günü saat 21.45’te evinde Trabzonspor’a karşı seyircisiz oynayacak olan Göztepe, hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da kadrosunu kurmak için çalışmalarını hızlandırdı.
Sözleşmeleri sona erecek 15 oyuncuyla görüşmelere başlayan sarı kırmızılılarda, yabancı futbolcuların ücretlerinde indirime gitmeyeceği vurgulandı. Özellikle Beto, Napoleoni, Titi ve Castro’yu takımda tutmak isteyen kurmaylar, oyunculardan gelen, “Fedakârlık yapamayız” cevabıyla sarsıldı. Başkan Mehmet Sepil’in bu 4 isimle kıran kırana pazarlık yaptığı bildirildi. Gelirleri düşen yönetimin bütçeyi zorlamak istemediği ve fedakârlığa yanaşmayan futbolcularla yol ayrımına gelebileceği de ileri sürüldü.