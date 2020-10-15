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    HaberlerEge Haberleri Yağcıbedir’e boya bahçesi
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    15.10.2020 - 00:04 |

    Yağcıbedir’e boya bahçesi

    Yağcıbedir’e boya bahçesi

    Yörükler tarafından binlerce yıldır Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde elde dokunan Yağcıbedir halısının orijinal renklerini oluşturup dayanıklılığını artırmak amacıyla doğal kök boyası üretimi için bahçe tesis edilecek. Çeyizlere konulan, dokuma tekniği anneden kıza geçen Yağcıbedir halısı, yüzde 100 koyun yününden yapılıyor ve 1 santimetrekaresinde barındırdığı 35 ilmekle uzun yıllar sağlamlığını koruyabiliyor. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Yağcıbedir halısının coğrafi işareti belediyemize ait. Tabiatta gidip toplamanın artık insanlara zor geldiği bitki köklerini bu bahçemizde üreteceğiz. Hasadını yaptığımız ürünleri ezerek, kurutarak köydeki vatandaşlarımıza verip, boyahane de kurarak aslına uygun üretilmesini sağlayacağız. Şu anda Sındırgı’da 150 tezgahta da olsa bu halıyı dokutabiliyoruz. Türkiye’de ilk defa böyle bir şey yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız işler bir kültürü geleceğe taşıyor” dedi.

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