Yağdı yeterli gelmedi

Muğla’nın içme suyunu karşılayan barajlardaki doluluk oranı son yağışlarla birlikte bir miktar artış gösterse de Mumcular ve Geyik barajları geçtiğimiz yıl ocak ayı doluluk oranlarının altında kaldı. Kent genelinde son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi yükseldi. Marmaris Atatürk Barajı, yüzde 100 doluluğa ulaştı. Geyik Barajı’ndaki yüzde 60 olan su seviyesi yüzde 64’e, Mumcular’da da yüzde 26’dan yüzde 30’a yükseldi.

2020 ocak ayında bu rakamlar Geyik Barajı’nda yüzde 89.93, Mumcular’da da yüzde 54.44 oranındaydı. Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu belirten Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, “Son yıllarda su seviyelerinde gözle görülür bir düşüş söz konusu. Kuraklık ülkemizi ve Muğla’mızı önemli ölçüde etkiliyor. Barajlardaki su seviyelerimiz ne yazık ki her yıl daha da geriye gidiyor. Barajlarımızdaki doluluk oranları ve yağış miktarlarına bakarak suyumuza her zamankinden daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızın su konusunda daha hassas, dikkatli ve bilinçli davranması gerekiyor. Özellikle çeşme suyuyla herhangi bir sulama yapmamalı, kaynaklarımızı dikkatli kullanmalıyız” dedi.