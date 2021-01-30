BİST1.473-1.66EURO8.89-0.14USD7.32-0.16ALTIN434.580.03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yağdı yeterli gelmedi
    ABONE OL
    30.01.2021 - 07:00 |

    Yağdı yeterli gelmedi

    Muğla’nın içme suyunu karşılayan barajlardaki doluluk oranı son yağışlarla birlikte bir miktar artış gösterse de Mumcular ve Geyik barajları geçtiğimiz yıl ocak ayı doluluk oranlarının altında kaldı.

    Yağdı yeterli gelmedi

    Muğla’nın içme suyunu karşılayan barajlardaki doluluk oranı son yağışlarla birlikte bir miktar artış gösterse de Mumcular ve Geyik barajları geçtiğimiz yıl ocak ayı doluluk oranlarının altında kaldı. Kent genelinde son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi yükseldi. Marmaris Atatürk Barajı, yüzde 100 doluluğa ulaştı. Geyik Barajı’ndaki yüzde 60 olan su seviyesi yüzde 64’e, Mumcular’da da yüzde 26’dan yüzde 30’a yükseldi.
    2020 ocak ayında bu rakamlar Geyik Barajı’nda yüzde 89.93, Mumcular’da da yüzde 54.44 oranındaydı. Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu belirten Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, “Son yıllarda su seviyelerinde gözle görülür bir düşüş söz konusu. Kuraklık ülkemizi ve Muğla’mızı önemli ölçüde etkiliyor. Barajlardaki su seviyelerimiz ne yazık ki her yıl daha da geriye gidiyor. Barajlarımızdaki doluluk oranları ve yağış miktarlarına bakarak suyumuza her zamankinden daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızın su konusunda daha hassas, dikkatli ve bilinçli davranması gerekiyor. Özellikle çeşme suyuyla herhangi bir sulama yapmamalı, kaynaklarımızı dikkatli kullanmalıyız” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dehşeti anlattı! 'Önce kızın sonra sen ölürsün' dedi, ofisin arkasında tecavüz etti

    Dehşeti anlattı! 'Önce kızın sonra sen ölürsün' dedi, ofisin arkasında tecavüz etti

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

    Üretici de tüketici de şikayetçi

    Üretici de tüketici de şikayetçi

    Kan donduran detay! Son mesajı attı, fotoğraf bile paylaştı...

    Kan donduran detay! Son mesajı attı, fotoğraf bile paylaştı...

    Sıradaki Haber