Dikili Belediyesi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü’ne devredilen hurdalardan elde ettiği maddi kaynakla iki kamyonet ve bir iş makinesi belediyeye kazandırıldı.

Tasarruf tedbirleri kapsamındaki çalışmayla bir kuruş harcamadan belediyeye araç kazandırdıklarını belirten Başkan Adil Kırgöz, “Derman belediyeciliğimiz ile Dikilili hemşehrilerimize derman olacağız demiştik. Kendi yağımızla kavruluyoruz. Dikili’de gerçekleştirdiğimiz her hizmet onların vergileriyle yapılıyor. Hemşehrilerimizin parasını asla har vurup harman savuran olmadık, olmayacağız” dedi.