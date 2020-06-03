03.06.2020 - 07:00 |
‘Yağımızla kavruluyoruz’
Dikili Belediyesi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü’ne devredilen hurdalardan elde ettiği maddi kaynakla iki kamyonet ve bir iş makinesi belediyeye kazandırıldı.
Dikili Belediyesi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü’ne devredilen hurdalardan elde ettiği maddi kaynakla iki kamyonet ve bir iş makinesi belediyeye kazandırıldı.
Tasarruf tedbirleri kapsamındaki çalışmayla bir kuruş harcamadan belediyeye araç kazandırdıklarını belirten Başkan Adil Kırgöz, “Derman belediyeciliğimiz ile Dikilili hemşehrilerimize derman olacağız demiştik. Kendi yağımızla kavruluyoruz. Dikili’de gerçekleştirdiğimiz her hizmet onların vergileriyle yapılıyor. Hemşehrilerimizin parasını asla har vurup harman savuran olmadık, olmayacağız” dedi.
Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.