Yağız Sertoğlu Merkezefendi’ye imzayı attı

TBL’de yeni sezona iddialı bir şekilde girmeye hazırlanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’te Başantrenör Şahin Ateşdağlı’nın yardımcılığına Yağız Sertoğlu getirildi. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımı Başkanı Veli Deveciler, Evren Yenice’nin genel menajerlik görevine getirilmesinden sonra boşalan yardımcı antrenörlük görevine Yağız Sertoğlu’nun geldiğini açıkladı. Antrenörlüğe Bornova Belediyesi’nde 2009 yılında Süper Lig’de asistan olarak başladı. Şahin Ateşdağlı ile daha önce çalıştı. Sonrasında Bornova Belediyesi’nde TBL ve TBL 2’de yardımcı antrenör olarak görev yaptı.