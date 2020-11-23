Yağmur korkusuna son!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin şiddetli yağışlarda sorun yaşanan üç bölgesinde İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları inceledi. Soyer, önce Üçkuyular Bakü Bulvarı’ndaki kavşakta kolektör hattı üzerinde yapımı süren kanalizasyon çökeltme havuzu imalatıyla ilgili bilgi aldı. İlçede meydana gelen su taşkınlarının önüne geçmek için başlatılan projeyle kanala giren ve tıkanmaya sebep olan toprak, mil gibi malzemelerin çökeltme havuzunda toplanması ve makine ile temizlenmesi sağlanacak.

Genişletme çalışması

Soyer’in bir sonraki durağı ise Gaziemir’deki Emrez Deresi oldu. 23 Haziran 2020’deki sağanak yağışta bölge esnafının sorun yaşaması üzerine harekete geçen Büyükşehir ekipleri dere ıslah çalışması başlatmıştı. İZSU ekipleri, dere kesitini genişleterek suyun akışını sağlayacak ve su taşkınlarının önüne geçilecek.

Soyer, Karabağlar’da su taşkınlara neden olan Çitlembik Deresi’nde İZSU ekiplerinin tamamladığı projeyi de inceledi. Soyer’i gören bölge esnafı uzun yıllardır taşkınlar nedeniyle sorun yaşadıklarını, proje sayesinde rahat nefes aldıklarını söyleyerek teşekkür etti. Çitlembik Deresi’nin Yeşillik Caddesi ile kesiştiği noktada debisinin artması ve köprü altındaki daralma nedeniyle su taşkınları yaşanıyordu. İZSU Genel Müdürlüğü çalışmalar kapsamında öncelikle derenin Yeşillik Caddesi ile kesiştiği noktada bulunan köprü altında genişletme yaptı. Dere tabanının genişletilmesi çalışmaları sırasında tüm mevcut altyapı durumu detaylıca değerlendirilerek, köprü altından geçen taşıyıcı boru hattı da genişletildi.