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    HaberlerEge Haberleri ‘Yağmur Yağacak Gibi’ Toronto Festivali’nde
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    20.02.2021 - 07:00 |

    ‘Yağmur Yağacak Gibi’ Toronto Festivali’nde

    Biriz Aydinç Öztüzemen’in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği 2021 yapımı ilk kısa filmi ‘Yağmur Yağacak Gibi’ Toronto Uluslararası Kadın Film Festivali’nde resmi seçkiye kaldı.

    ‘Yağmur Yağacak Gibi’ Toronto Festivali’nde

    Biriz Aydinç Öztüzemen’in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği 2021 yapımı ilk kısa filmi ‘Yağmur Yağacak Gibi’ Toronto Uluslararası Kadın Film Festivali’nde resmi seçkiye kaldı. Başrollerini Gizem Erman Soysaldı ve Kadri Özcan’ın paylaştığı, uygulayıcı yapımcılığını Emre Doğan’ın, görüntü yönetmenliğini de Bulut Bardak’ın üstlendiği kısa film, festival sürecine Toronto ile başladı. Filme, kamera arkası, görüntüler ve afiş gibi detaylarla haber bülteni şeklinde Toronto Film Magazine’de yer verilecek. Arafta kalmış, bir karar verme aşamasında olan Yağmur karakterinin 12 saatlik zaman dilimine ışık tutan ‘Yağmur Yacak Gibi’ de, bir yandan da insan olmanın değerleri sorgulanıyor.

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