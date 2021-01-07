Yağmur yetersiz kaldı

İzmir’de, kente içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş gözlendi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin(İZSU) verilerine göre kentteki 6 barajdan 5’inin doluluk oranı, geçen yılın aynı ayına göre düşük seviyede kaldı. Tahtalı Barajı yüzde 65’ten yüzde 39’a, Alaçatı Kutla Aktaş Barajı yüzde 52’den yüzde 41’e, Güzelhisar Barajı yüzde 64’ten yüzde 49’a, Gördes Barajı yüzde 8’den yüzde 4’e, Ürkmez Barajı yüzde 59’dan yüzde 49’a geriledi. Kentte doluluk oranı artan tek baraj Balçova oldu. Doluluk oranı yüzde 12’den yüzde 35 seviyelerine çıktı. l AA

‘SU KITLIĞI ÇEKECEĞİZ’

2020, Manisa’da son 13 yılın en az yağış alan yılı oldu. Gediz ve Bakırçay havzalarına bu yıl 200 kilogram daha az yağış düştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, susuzluk ve kuraklık tehdidine dikkat çekti. Su kaynaklarının hızla tükendiğini kaydeden Ergün, “Suyumuzu korumazsak, yakın bir gelecekte su kıtlığı çekeceğiz. Alacağımız tedbirler ve atacağımız doğru adımlarla daha yaşanabilir bir dünya mümkün” diye konuştu.