‘Yakın çevrenizden destek almalısınız’

Boz, bu süreçte can sıkıntısından dolayı yemek yeme eylemlerinin arttığını belirtti, “Bu tüketimin sıklığı çoğalmaya başlamışsa ve üzüntü, stres, öfke gibi olumsuz duyguları her hissettiğimizde kendimizi mutfakta, buzdolabının karşısında; şekerli, yağlı, unlu yiyeceklere yönelirken buluyorsak, duygusal yeme atakları yaşıyor olabiliriz. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan da, “Bu dönemde yakın çevreden sosyal destek almak, duyguları paylaşmak, bu hislerin süresini ve şiddetini azaltacaktır” şeklinde konuştu.