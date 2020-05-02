02.05.2020 - 00:03 |
‘Yakın çevrenizden destek almalısınız’
Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin (EGİAD) Çarşamba Seminerleri’ne konuk olan, diyetisyen Mehlika Öktem Boz, ‘Karantina Günlerinde Duygusal Yeme Sendromu’ başlıklı bir sunum yaptı.
Boz, bu süreçte can sıkıntısından dolayı yemek yeme eylemlerinin arttığını belirtti, “Bu tüketimin sıklığı çoğalmaya başlamışsa ve üzüntü, stres, öfke gibi olumsuz duyguları her hissettiğimizde kendimizi mutfakta, buzdolabının karşısında; şekerli, yağlı, unlu yiyeceklere yönelirken buluyorsak, duygusal yeme atakları yaşıyor olabiliriz. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan da, “Bu dönemde yakın çevreden sosyal destek almak, duyguları paylaşmak, bu hislerin süresini ve şiddetini azaltacaktır” şeklinde konuştu.
2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.