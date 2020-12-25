Yakında hizmette

Aydın Büyükşehir, yapım işlerini sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından Koçarlı’nın Esentepe Mahallesi’nde başlanan cemiyet alanının inşaatı son hızla devam ediyor. Yapının kısa süre içerisinde bitirilerek kullanıma açılması planlanıyor. Mahallelilerin teşekkür ettiği Başkan Özlem Çerçioğlu, cemiyet alanının mahalleye şimdiden hayırlı olmasını diledi.