Yakıt dolandırıcıları

Denizli’de, araçlardaki yakıtmatik sistemlerini çalıp 300 bin liralık 41 bin litre akaryakıt dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla İzmir’de yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 farklı kurum ve şirkete ait araçların yakıtmatik sistemlerinin çalınması ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Şüphelilerin, farklı illerden, sahte plakalı kiralık araçlara aldıkları akaryakıtı, bir petrol istasyonu yakınına getirdikleri tankere aktardıkları saptandı. l AA