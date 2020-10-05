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    05.10.2020 - 00:00 |

    Yakıt dolandırıcıları

    Denizli’de, araçlardaki yakıtmatik sistemlerini çalıp 300 bin liralık 41 bin litre akaryakıt dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla İzmir’de yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 farklı kurum ve şirkete ait araçların yakıtmatik sistemlerinin çalınması ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Şüphelilerin, farklı illerden, sahte plakalı kiralık araçlara aldıkları akaryakıtı, bir petrol istasyonu yakınına getirdikleri tankere aktardıkları saptandı. l AA

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