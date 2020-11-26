Yakıt sektöründe kadının adı var

Aydın Efeler’de yaşayan konservatuvar mezunu Melisa Tokat (25), baba mesleğini devam ettirdi. Kendilerine ait akaryakıt istasyonunun ikincisini kendi adıyla bir ay önce Aydın-Muğla karayolu üzerinde açtı. Çalışan 10 kişiden 2’si haricindekileri kadınlardan oluşturdu. Akaryakıt istasyonunda 6 yakıt doldurma görevlisi kadın 2 vardiya şeklinde çalışırken, saat 23.00’ten sonra da 2 erkek çalışan görev yapıyor. Çoğunluğu üniversite mezunu olan kadın çalışanları gören müşteriler, kısa bir şaşkınlık yaşıyor.



Müşteri çok memnun

Kadın yakıt doldurma çalışanlarından Saliha Sel, “Denizli Pamukkale Üniversitesi Bankacılık Bölümü mezunuyum. Öncelikle işimi çok seviyorum. Kadınların da bazı şeyleri başarabildiğini bu şekilde göstermiş bulunmaktayız” dedi. İlk kez kadın yakıt doldurma çalışanıyla karşılaştığını belirten Nebi Çakmak da, “40 yıldan beri araç kullanıyorum. İlk kez bir kadın yakıt doldurma çalışanıyla karşılaştım. Aldığım hizmetten memnun kaldım” diye konuştu. ‘Kadın isterse yapar’ sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Melisa Tokat ise, “Erkek tekelinde olan bir işi kadınların nasıl yapacağını herkese göstermek istedim. Biliyoruz ki kadınların elinin değdiği her yer özenli, güzel ve disiplinli olur. Biz de bunu hedefledik” şeklinde konuştu.