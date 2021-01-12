Yalıkavakspor’da büyük sevinç

Başantrenör Kıvanç Özcan, “Bize yakışan şekilde oynadık. İkinci maç için istediğimiz avantajı elde ettik” dedi. Hem ligde hem kupada adım adım ilerlediklerini anlatan Kıvanç, “Önümüzdeki rövanş maçının ardından lig maçına konsantre olacağız. Adım adım ilerleyerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Galibiyet için tüm oyuncularımı, teknik ekibimizi ve yönetimimizi kutlarım. Bize destek olan Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a, galibiyeti armağan ediyoruz” diye konuştu.