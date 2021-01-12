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    HaberlerEge Haberleri Yalıkavakspor’da büyük sevinç
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    12.01.2021 - 00:01 |

    Yalıkavakspor’da büyük sevinç

    Hentbol EHF Avrupa Kupası Son 16 Turu 1. maçında Muratpaşa BLD’yi 39-20 yenerek çeyrek final yolunda büyük bir adım atan Yalıkavakspor, büyük mutluluk yaşadı.

    Yalıkavakspor’da büyük sevinç

    Başantrenör Kıvanç Özcan, “Bize yakışan şekilde oynadık. İkinci maç için istediğimiz avantajı elde ettik” dedi. Hem ligde hem kupada adım adım ilerlediklerini anlatan Kıvanç, “Önümüzdeki rövanş maçının ardından lig maçına konsantre olacağız. Adım adım ilerleyerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Galibiyet için tüm oyuncularımı, teknik ekibimizi ve yönetimimizi kutlarım. Bize destek olan Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a, galibiyeti armağan ediyoruz” diye konuştu.

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