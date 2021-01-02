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    HaberlerEge Haberleri YALNIZ BIRAKMADI
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    02.01.2021 - 07:00 |

    YALNIZ BIRAKMADI

    Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yeni yılı depremzede ailelerle birlikte karşıladı.

    YALNIZ BIRAKMADI

    Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yeni yılı depremzede ailelerle birlikte karşıladı. Eşi Fügen Selvitopu’yla birlikte, 30 Ekim’de İzmir’de meydana gelen şiddetli depremde evleri zarar gördüğü için Uzundere’deki TOKİ konutlarında kalan aileleri ziyaret eden Selvitopu, “2020 zor bir yıldı. Umarım 2021 yılında her şey daha güzel olur. Bizler elimizden geldiğince sizlere destek olmaya devam edeceğiz. 2021’nin yakınlarımıza, dostlarımıza doyasıya sarılabileceğimiz; çocuklarımızın parklarda özgürce oynayabileceği, bilge çınarlarımızın ellerini yeniden öpebileceğimiz bir yıl olmasını diliyorum” dedi.
    Bayraklı’daki evleri hasar gördüğü için Uzundere’deki konuta taşınan Keskin Ailesi’ne de geçmiş olsun dileğinde bulunan Selvitopu çifti, evin minik sakini Kutlay’a çeşitli yeni yıl armağanları verdi.

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