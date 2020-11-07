85,80BİST1.1921.01EURO10.131.75USD8.521.30ALTIN535.781.56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yalnız bırakmıyor
    ABONE OL
    07.11.2020 - 07:00 |

    Yalnız bırakmıyor

    Kuşadası Belediyesi, depremin ardından vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmadı.

    Yalnız bırakmıyor

    Kuşadası Belediyesi, depremin ardından vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmadı. 2 bin 300 hasar başvurusu ve 82 ağır hasarlı binanın bulunduğu kentte belediye, başta AFAD tarafından Özer Türk Stadyumu’na kurulan çadırlarda kalan vatandaşlar olmak üzere depremden etkilenen herkesin her türlü ihtiyacıyla yakından ilgilendi.
    Depremzedelere günde üç öğün yemek ulaştıran Kuşadası Belediyesi, çadır kurulan alanlarda 24 saat görev yapıyor. 7/24 esasına göre çalışmaya devam eden Kuşadası Belediyesi, Mobil İkram Aracı ile 22 bin kâse çorba dağıttı. 350 battaniye ile 35 yatağı da ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırdı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede

    Son dakika: İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede

    Milyonları kapsıyor, süre uzatıldı! Ödemek zorunlu...

    Milyonları kapsıyor, süre uzatıldı! Ödemek zorunlu...

    Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak

    Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak

    Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan uyardı: Her 10 hastadan 1’i sağlık çalışanı

    Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan uyardı: Her 10 hastadan 1’i sağlık çalışanı

    Sıradaki Haber