Yalnız bırakmıyor

Kuşadası Belediyesi, depremin ardından vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmadı. 2 bin 300 hasar başvurusu ve 82 ağır hasarlı binanın bulunduğu kentte belediye, başta AFAD tarafından Özer Türk Stadyumu’na kurulan çadırlarda kalan vatandaşlar olmak üzere depremden etkilenen herkesin her türlü ihtiyacıyla yakından ilgilendi.

Depremzedelere günde üç öğün yemek ulaştıran Kuşadası Belediyesi, çadır kurulan alanlarda 24 saat görev yapıyor. 7/24 esasına göre çalışmaya devam eden Kuşadası Belediyesi, Mobil İkram Aracı ile 22 bin kâse çorba dağıttı. 350 battaniye ile 35 yatağı da ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırdı.