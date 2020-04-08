Yalnız değilsiniz

Evinden çıkamayan ve dijital konularda sorun yaşayan vatandaşlar, haftaiçi mesai saatlerinde 0 232 999 02 51 telefonunun 1311 dâhili numarası üzerinden hatta ulaşabilecek. Bu hatta görevli çalışanlar, talep eden bireylere evlerinde dijital okuryazarlık eğitimi de verecek. Belediye Başkanı Halil Arda, “Salgın başlamadan önce bile ülkemizde kendini yalnız hissedenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Şimdi evinden çıkamayan, 65 yaş ve üstü yurttaşlarımızın her anlamda yanında olmak bizim görevimiz” dedi.