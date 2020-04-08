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    08.04.2020 - 00:02 |

    Yalnız değilsiniz

    Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmaları kısıtlanan ve sıkıntılı bir dönemden geçen 65 yaş ve üstü bireylere destek vermek isteyen Gaziemir Belediyesi, Yalnızlıkla Mücadele Hattı’nı yaşama geçirdi.

    Yalnız değilsiniz

    Evinden çıkamayan ve dijital konularda sorun yaşayan vatandaşlar, haftaiçi mesai saatlerinde 0 232 999 02 51 telefonunun 1311 dâhili numarası üzerinden hatta ulaşabilecek. Bu hatta görevli çalışanlar, talep eden bireylere evlerinde dijital okuryazarlık eğitimi de verecek. Belediye Başkanı Halil Arda, “Salgın başlamadan önce bile ülkemizde kendini yalnız hissedenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Şimdi evinden çıkamayan, 65 yaş ve üstü yurttaşlarımızın her anlamda yanında olmak bizim görevimiz” dedi.

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