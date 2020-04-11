11.04.2020 - 00:04 |
Yalnız değilsiniz
Gaziemir Belediyesi, Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmakta güçlük çeken engelli vatandaşları unutmadı.
İlçede yaşayan ve belediyenin veri tabanında kayıtlı olan tüm engelli vatandaşlar, Yalnızlıkla Mücadele Programı’nın ikinci adımı kapsamında tek tek aranarak ihtiyaçları belirleniyor, sorunlarına çözüm bulunuyor. Aramaların tamamlanmasının ardından belediye olarak “Engelli Eylem Planı” oluşturacaklarını belirten Başkan Halil Arda, “Arkadaşlarımız ilçemizdeki 1100 haneyi tek tek arayarak ihtiyaçları belirliyor. Hızlıca çözüme kavuşturulacak konulara anında müdahale ediyoruz” dedi.
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