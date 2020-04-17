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    HaberlerEge Haberleri ‘Yalnız değilsiniz’
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    17.04.2020 - 00:04 |

    ‘Yalnız değilsiniz’

    ‘Yalnız değilsiniz’

    İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kadına yönelik şiddete karşı mücadele veren kurumlar, meslek odaları ve sivil toplum örgütü temsilcileri bu döneme özel önlemleri belirlemek ve yol haritası oluşturmak için toplandı. Büyükşehir Belediyesi’nin, evsiz kalan kadınların barınma ihtiyacını karşılamak için geçici misafirhaneleri hizmete alması kararlaştırıldı. Şiddet gören kadınların arayacağı telefon hatlarının işlevinin artırılması gerektiği belirtildi. Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, “Büyükşehir, barınma ihtiyacı olan kadınların kalabilmesi için 3 ayrı noktada misafirhane açmak için harekete geçiyor. Ayrıca sığınma evlerinin sayısı da artacak” dedi.

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