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    20.04.2020 - 00:03 |

    Yalnız değilsiniz

    Gaziemir Belediyesi, yeni koronavirüs salgınından dolayı evlerinde kalan yurttaşların, bu süreçte yaşadığı kaygı ve stresle baş edebilmeleri için Psikolojik Destek Hattı’nı hizmete açtı.

    Yalnız değilsiniz

    Sosyal izolasyon nedeniyle dışarı çıkamayan ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyanlar 0549 793 04 53 numaralı telefonu, hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında arayarak psikologla görüşüp, destek alabilecek. Psikolojik Destek Hattı’nda yurttaşlara destek veren Psikolog Yeliz Yorulmaz, salgın nedeniyle yaşanan psikolojik sorunlarla baş etme konusunda önerilerde bulundu, “Çocuklarla daha fazla vakit geçirmek, kitap okumak, uyumak, yeni yemek tarifleri denemek, izleyemediğiniz filmleri izlemek ya da size ne iyi geliyorsa onu yapmak gibi aktivitelerle bu süreci keyifli hale getirin” dedi. Başkan Halil Arda da, “Evlerinden çıkamayan yurttaşlarımıza ve engelli bireylere Yalnızlıkla Mücadele Programımız kapsamında özel olarak destek veriyoruz. Bu uygulamalarımıza bir yenisini ekleyerek Psikolojik Destek Hattı’nı hizmete soktuk. Psikolojik sorun yaşayan, destek almak isteyen yurttaşlarımız, bizi arayabilir” diye konuştu.

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