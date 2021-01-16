‘Yalnız değilsiniz’

Bayraklı Belediyesi’nin, deprem sonrası evleri ağır hasar gören vatandaşlara destek amacıyla Hürriyet Emlak ve Ahbap Derneği ile yaptığı iş birliği kapsamında; 20 depremzede ailenin 1 yıllık kiraları ödendi, ev eşyası ihtiyaçları karşılandı ve evleri teslim edildi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Sadece bu süreçte değil, kalıcı evlerine çıkana kadar ve sonrasında da yurttaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına yanıt vereceğiz. Yaralarımızı el birliğiyle sarıyoruz” dedi.

İhtiyaca yanıt

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan ve Ahbap Derneği kurucusu, sanatçı Haluk Levent arasında geçen haftalarda imzalanan protokol kapsamında, kira desteğinde bulunulması kararlaştırılan depremzede 20 aileye evleri teslim edildi. Belediye tarafından beyaz eşya, mutfak malzemeleri, gıda, hijyen, ev tekstili ve kıyafet gibi ihtiyaçları da karşılanan vatandaşların tamamı evlerine yerleşti.