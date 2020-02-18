Yalnız kalpler bir araya geldi

Kuşadası, yılın ilk yalnızlar partisine ev sahipliği yaptı. Kaleiçi Şafak Sokak’ta düzenlenen etkinlikte bu kez sevgilisi olmayanlar bir araya geldi. Yalnız kalpler teselliyi, arkadaşlarıyla sabaha kadar dans edip eğlenmekte buldu. Belediye Başkanı Ömer Günel, amaçlarının Kuşadası’nda yaşayan her kesimi kucaklamak olduğunu belirtti.