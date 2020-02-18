18.02.2020 - 00:03 |
Yalnız kalpler bir araya geldi
Kuşadası, yılın ilk yalnızlar partisine ev sahipliği yaptı. Kaleiçi Şafak Sokak’ta düzenlenen etkinlikte bu kez sevgilisi olmayanlar bir araya geldi. Yalnız kalpler teselliyi, arkadaşlarıyla sabaha kadar dans edip eğlenmekte buldu. Belediye Başkanı Ömer Günel, amaçlarının Kuşadası’nda yaşayan her kesimi kucaklamak olduğunu belirtti.
Feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybettiBitlis'in Tatvan ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.