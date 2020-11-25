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    HaberlerEge Haberleri ‘Yalvarıyorum evden çıkmayın’
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    25.11.2020 - 00:02 |

    ‘Yalvarıyorum evden çıkmayın’

    İzmir’de yaşayan, yerel televizyon kanalı sunucusu Erhan Önel’in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

    ‘Yalvarıyorum evden çıkmayın’

     Önel, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Tedbirlere uyulması çağrısında bulunan Önel, “Kimse ‘Bana virüs bulaşmaz’ demesin. Koronavirüs, çok sahtekar bir virüs, yüzüne gülüyor, arkandan hançerliyor. İyi oldum, derken tüm kemiklerime kadar ilerliyor. İyileşiyorum, derken ertesi gün yaşadığın ağrı boğazını söküyor, direncini kırıyor. Siz sadece 3 adım atarak yorulan biri gördünüz mü? Ben, adım atarak yorulduğumu hissediyorum. Benim canım yandı ama sizin yanmasın. Ne olur, yalvarıyorum, evden çıkmayın” dedi.

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