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    HaberlerEge Haberleri Yan yatan binanın yıkımı onay bekliyor
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    08.07.2020 - 07:00 | | DHA

    Yan yatan binanın yıkımı onay bekliyor

    BAYRAKLı’da yan yattığı tespit edilen, Fuat Edip Baksı Mahallesi’ndeki 7 katlı bina, yıkım için son onayı bekliyor.

    Yan yatan binanın yıkımı onay bekliyor

    BAYRAKLı’da yan yattığı tespit edilen, Fuat Edip Baksı Mahallesi’ndeki 7 katlı bina, yıkım için son onayı bekliyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, tehlike arz eden yapıdaki çalışmalarını tamamladı. Şubat ayında binadaki 22 daire ve 1 dükkan tahliye edildi. Yasa gereği tebligatların tüm ev sahiplerine ulaşmasının ardından, riskli yapı yıkılacak. 

    Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
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