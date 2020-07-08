08.07.2020 - 07:00 | | DHA
Yan yatan binanın yıkımı onay bekliyor
BAYRAKLı’da yan yattığı tespit edilen, Fuat Edip Baksı Mahallesi’ndeki 7 katlı bina, yıkım için son onayı bekliyor.
BAYRAKLı’da yan yattığı tespit edilen, Fuat Edip Baksı Mahallesi’ndeki 7 katlı bina, yıkım için son onayı bekliyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, tehlike arz eden yapıdaki çalışmalarını tamamladı. Şubat ayında binadaki 22 daire ve 1 dükkan tahliye edildi. Yasa gereği tebligatların tüm ev sahiplerine ulaşmasının ardından, riskli yapı yıkılacak.