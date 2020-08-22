Yangın ihbarına gitti sürprizle karşılaştı

46 yaşına giren Tetik’in doğum günü pastasını hazırlayan mesai arkadaşları, pastanede yangın olduğu yönünde ihbar verdirdi. Olay yerine giden Tetik, üzerinde kendi resminin bulunduğu doğum günü pastasıyla karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi.

Uşak İtfaiye Müdürü Kudret Aydın, “Pandemi sürecinde bir değişiklik olsun istedik. Arkadaşımıza bir sürpriz yapalım istedik. Nice yıllara diyoruz. Nice yangınsız günlere diyoruz. Sağlıklı bir ömür diliyorum” diye konuştu. AA